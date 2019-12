DEL TEMPO E DELLA VERITA’, è il nuovo libro di Giuseppe Lazzaro.

Un insieme di considerazione sulla vita, ce ci aiutano a riflettere sulla verità.

“Ho scritto questo libro con lo spirito di riflettere ad alta voce su una tematica importante per tutti e cioè il senso ed il significato che diamo alla nostra vita. Molto spesso ci ritroviamo a filosofeggiare o a dare interpretazioni su quello che siamo ma in realtà bisognerebbe recuperare il senso del concreto di tutte le nostre esistenze. In altre parole significa “mettere i piedi per terra” senza cercare nei meandri delle parole e dei sofismi intellettualoidi, sterili approcci che non portano “vita” alle nostre vite. In questo testo di natura filosofica ma anche psicologica intendo portare il lettore ad innamorarsi della vita, intesa come dono prezioso che dobbiamo imparare ad apprezzare nonostante le vicissitudini e le nostre bufere esistenziali. Il mio intento è quello di lasciare ai lettori un senso di gioia immensa per quello che siamo e per quello che ci appartiene in quanto “esseri umani” ed anzi, più diventiamo umani, più ci avviciniamo a quella che è la nostra vera essenza spirituale. Ci è dato un tempo da vivere come un solco che si scava tra le pieghe dell’eternità. Il terso è intrecciato tra considerazioni di quelli che sono i nostri modi di vivere e di pensare con testi di prosa poetica, uno stile di scrittura che ho imparato dai tempi del liceo, quando i miei formatori, mi hanno trasferito la passione per la cultura e per la conoscenza. In realtà, mi sono reso conto che mentre scaviamo nella meraviglia di quello che ci circonda, arriviamo a porci delle domande che riguardano il senso dei nostri giorni e del perché della nostra esistenza. Questi temi sono stati trattati con profondità ma con una scrittura che diventa leggera ed a tratti ironica, perché in realtà la soluzione a tutto diventa l’ironia intesa come distacco dalle situazioni a volte anche dolorose che ci investono. Se andiamo a ritroso nel tempo, i nostri progenitori vivevano nella civiltà contadina ed avevano un senso del tempo diverso dal nostro. La loro vita era più faticosa in termini proprio fisici ma più leggera in termini psichici. Loro ad esempio, erano molto più consapevoli di noi del ciclo della vita. Nei nostri tempi, invece, noi fuggiamo dalla morte ma anche da quelle che sono le gioie che possono capitarci. Gli stimoli che ci sommergono ogni giorno, sono per la maggiore, di carattere negativo. Quante volte, durante il giorno, fissiamo lo sguardo sui social ad assorbire negatività che il più delle volte, non riguardano la nostra vita personale. E’ vero, il nostro modo di pensare fa le nostre vite ma noi possiamo alleggerire i nostri pensieri, fissando quelle che sono realmente le cose importanti e che ci danno realmente la “gioia di vivere”.

La nostra vita è un insieme di esperienze quotidiane positive o negative. Noi facciamo sintesi di quello che viviamo per darci dei significati. Con gli avvenimenti noi, costruiamo la storia della nostra vita ed imprimiamo nella memoria gli stimoli esterni. Gli stimoli possiamo recepirli anche in base al nostro vissuto, per cui un evento che può colpire duramente una persona, non lo fa con un’altra persona. Le difficoltà o le sofferenze, quando vengono accettate e vissute in maniera costruttiva, sono anch’esse delle risorse che aiutano il nostro apparato psichico, ad adattarsi all’ambiente, inteso come ambiente naturale ma anche sociale, familiare, scolastico o lavorativo. Tocca a noi, vivere la vita come risorsa o come una condanna ma visto che ci è stata donata, il mio pensiero è quella di viverla profondamente per cercare qualsiasi barlume di luce e di amore sul nostro percorso esistenziale.

La nostra psiche ha delle risorse illimitate ed addirittura come sostiene il neurologo Shultz, si rigenera. Oggi, siamo distratti da tante cose ed è come se quelle distrazioni le cerchiamo perché stare da soli con se stessi, non è sempre semplice. L’evoluzione di una personalità ha tante sfaccettature e credo sia importante “sapersi ascoltare” nel senso di “lasciarsi andare”. Lo stesso Shultz la chiama “quiete fluente.” Certo, non è un qualcosa che accade senza la nostra volontà. La volontà è l’istanza psichica più vicina all’IO, come ribadisce Assagioli e la volontà, non intesa come forza di volontà, va allenata. Come dicevo, la psiche ha risorse illimitate e funziona come apparato che si adatta ma questo adattamento, lo possiamo dirigere noi come direttori d’orchestra di tutte le forze esistenziali che entrano in gioco. Il concetto di personalità è complesso ma vivere una vita serena, molte volte dipende anche dal nostro atteggiamento. Se tutto è vissuto con pesantezza, le cose poi iniziano a pesarci per davvero. Bisogna avere quel sorriso che ci porta ad avere sempre la speranza che i nuvoloni della vita, arrivano… e passano”.

Giuseppe Lazzaro è nato a Massafra in provincia di Taranto. Di formazione classica è specializzando in Psicologia Clinica. E’un imprenditore e si occupa di formazione. E’un uomo sposato ed ha due figlie.

Si è molto occupatodi associazionismo e di relazioni d’aiuto in ambito esistenziale e sociale. Scrittore di saggi, poeta ed appassionato di filosofia e di teologia. Le sue ricerche vertono su temi che riguardano le realtà psichiche come sviluppo omeostatico e adattivo della persona nel proprio contesto sociale ed esperienziale.

https://www.facebook.com/ profile.php?id=100000071523212

https://www.facebook.com/ giuseppe.lazzaro76/?eid= ARAjti6lEpmy-gOKP-Ug- KUjPwcWUBQ02LqxrA0CbG6YpHGreO3 9bsFEGYi__Mxsqhfusf417ZGgboe4& timeline_context_item_type= intro_card_work&timeline_ context_item_source= 100000071523212&fref=tag

Direzione.condor@gmail.com

Dove si può acquistare il libro

Ufficio Stampa a cura di LC Comunicazione tel. +393337695979

Contatti.lccomunicazione@ gmail.com

www.lccomunicazione.com

Ti piace ciò che facciamo? Noi non prendiamo finanziamenti di alcun tipo. Tu puoi aiutarci, perché anche un singolo Euro è importante per noi. Per favore, valorizza il nostro lavoro, i nostri sforzi per te, l’energia che ognuno di noi ti dedica, aiutaci. Per questo, se ti piace il nostro lavoro, facci una donazione, offrici anche solo un caffè, è semplice, GRAZIE! Un Euro, che ci vuole?