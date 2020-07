Un’estate a pieno ritmo con “Ballo Ballo” di Barbara Francesca Ovieni

Barbara Francesca Ovieni fa centro con “Ballo Ballo”, la celebre hit portata al successo nel 1982 da Raffaella Carrà, un brano rivisitato nel sound, negli arrangiamenti, pronto a diventare il tormentone di questa calda estate.

Un segno di rinascita, di ripresa e tanta voglia di ballare, per un Italia che è tornata a vivere dopo l’emergenza Covid. “Ballo Ballo” riprende uno storico importante del nostro Paese, attribuito all’ icona di tutti i tempi, la grande Raffaella Carrà, colei che esportò nel mondo un’ideale di italianità che ancora persiste. “Ballo ballo” è stata la terza sigla italiana del celebre varietà del sabato sera Fantastico e come tutti i brani della Carrà, il successo esplose in tutto il mondo.

Una scelta decisamente azzeccata quella della bellissima Barbara Francesca Ovieni, conduttrice televisiva, volto popolare dei social, il brano sta iniziando a spopolare su tutte le più importanti piattaforme musicali. Da Spotify ad Amazon, da ITunes a Google Music, da Nokia Music Store a Orange Sfr, e tante altre.

Il tutto nasce per caso, all’inizio per divertimento visto che Barbara, al di là della suo fascino e del suo background professionale è anche molto intuitiva ed autoironica.

Un progetto musicale che si avvale della complicità e il sostegno dei suoi più cari amici Dj Roberto Onofri e Paolo D’Amico (con cui la Ovieni lavora da tempo per vari progetti tv). Un team costituito da esperti e da strutture professionali tra cui: la Casa Discografica JB Production di Giuliano Di Benedetto e la Sala di Incisione Rover Studio di Bruno Milioni e Angelo De Luca.

Il videoclip di Barbara Francesca Ovieni è stato girato tra le ville lussureggianti, yacht, Ferrari Testa Rossa, tra la località di Alassio e Santa Margherita Ligure, in Liguria, il tutto per dare un segno di ripresa e grande energia positiva.

A questo punto per questa calda estate 2020, non vi rimane che ascoltare e ballare a ritmo di “Ballo Ballo” di Barbara Francesca Ovieni.

Gabriella Chiarappa