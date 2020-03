Scende in campo la 1°Nazionale Influencer per l’ospedale di Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo (MI)

Nonostante le difficoltà di questi giorni per l’emergenza Covid 19, gli Italiani non mettono limiti alla loro generosità, si moltiplicano le attività di supporto per i più bisognosi e le iniziative per la raccolta fondi da donare a ospedali e strutture sanitarie. In prima linea scende in campo la 1° Nazionale Influencer attiva più che mai nella raccolta fondi per aiutare l’ospedale di Sesto San Giovanni e Cinisello Balsamo (MI) ormai allo stremo con “l’#rialzatiecammina”.

Un gesto che esprime la grande amicizia che unisce i membri dell’associazione al dott. Salvatore Romano. Un’iniziativa che coinvolge personaggi noti che hanno sposato senza esitare la grande causa, tra cui: attori, influencer, calciatori, tik toker, instagrammer, Youtuber, mostrando una grande solidarietà sia con i loro video messaggi che con una loro personale donazione.

Rivolgiamo l’invito a tutti per contribuire alle nobile causa

Basta andare sul sito ufficiale www.nazionaleinfluencer.it e DONARE!

Una volta donato, gli utenti potranno mandarci i loro video direttamente sul numero whatsapp dedicato +39.392.7946153 oppure su messenger o nella direct di Instagram oppure tramite email ad info@nazionaleinfluencer.it

I video più belli saranno pubblicati sulle pagine ufficiali della “Nazionale Influencer” e i più creativi avranno diritto a partecipare ai casting per diventare influencer che faremo a Milano e durante il tour live appena torneremo a sorridere insieme.

Il 20 febbraio 2020 prende vita la 1° Nazionale Influencer di Calcio con il Social tour

La 1°Nazionale Influencer nasce come associazione a scopo benefico, da un’idea di Alessandro Arena, Ruggero Di Franco, Gigi Liviero e Franco Maciariello. Il suo obiettivo, dopo questo momento di grande lotta per il nostro Paese, sarà quello di portare nei più importanti stadi italiani i più grandi Influencer d’italia.

