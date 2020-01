Moni Ovadia, il Sionismo ed Israele

Il Sionismo e Moni Ovadia, un Cattivo Ebreo, o un Ebreo Cattivo? Ascoltiamolo provocato sul Quadrante Medio Orientale…

Moni… sei un Ebreo cattivo?

C’è tutto dentro… Palestina inclusa… ascoltate con attenzione

E’ un’intervista del 2013… tra l’altro, credetemi, è ancora molto attuale, e davvero questa è la cosa più triste ed avvilente…

Ti piace ciò che facciamo? Noi non prendiamo finanziamenti di alcun tipo. Tu puoi aiutarci, perché anche un singolo Euro è importante per noi. Per favore, valorizza il nostro lavoro, i nostri sforzi per te, l’energia che ognuno di noi ti dedica, aiutaci. Per questo, se ti piace il nostro lavoro, facci una donazione, offrici anche solo un caffè, è semplice, GRAZIE! Un Euro, che ci vuole?