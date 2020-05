Mario Dice lancia un appello con: #weworkalltogether

#WEWORKALLTOGETHER

E’ nei momenti difficili come quello che stiamo vivendo adesso,

Che l’unione che fa davvero la forza e la differenza.

Ne è convinto Mario Dice, che lancia l’appello

#weworkalltogether: un progetto che vede coinvolte le persone

con cui ha condiviso momenti belli e che lo seguono dai suoi inizi.

Designer, stylist, giornalisti, attori, cantanti, artisti, personaggi

dello spettacolo…tutti coloro che conoscono e amano Mario e la

sua filosofia: in poche parole, gli amici.

“Il medico di famiglia è una persona che fin da piccoli segue

Passo dopo passo ognuno di noi: ci insegnano a fidarci di lui, lo

Chiamiamo quando non ci sentiamo bene e abbiamo bisogno delle

Sue cure.” afferma lo stilista “Ora è il nostro turno: siamo noi ora

Che dobbiamo stare vicini a medici e infermieri, ma anche ai

Loro cari, diventando noi la loro grande famiglia. Aiutiamo chi ci

Aiuta!”

Gli amici di Mario riceveranno una t-shirt a testa che dovranno

personalizzare con una frase, un disegno o semplicemente una

firma dando vita ad una capsule di pezzi unici grazie alla creatività

Di chi vorrà rispondere all’appello di Mario.

Nel rispetto della tradizione e della sartorialità italiana che da

Sempre contraddistingue il brand, Mario ha affidato la produzione

Delle t-shirt a un piccolo laboratorio in Lombardia: mai come ora è

Importante sostenerci a vicenda.

Ogni t-shirt verrà successivamente messa all’asta sulla piattaforma

Charity Stars www.charitystars.com nella giornata di Martedì 21

Maggio: il ricavato verrà devoluto totalmente al fondo istituito

dalla Protezione Civile per le famiglie degli operatori sanitari che

Hanno perso la vita nella lotta al Coronavirus.

Lavoriamo uniti per rinascere: #weworkalltogether!

www.mariodice.com

IG@mariodiceofficial

Press Office – Giorgio Innocenti & C.

Maria Chiara Arona

chiara@giorgioinnocenti.com