Marco Campus: lo stile delle grandi dive

Marco Campus è un fashion designer di 23 anni, originario di Sassari, un giovane talento che non si è mai arreso, per seguire il suo grande sogno quello di diventare un fashion designer a tutti gli effetti. Nonostante la difficoltà in questo settore non ha mai smesso di esternare la sua creatività e la sua grande passione, due elementi fondamentali per chi vuole perseguire un cammino nel mondo del fashion. L’amore incondizionato per la moda nasce per Marco da bambino, un’arte che ha ereditato dalla nonna paterna e che ha espresso a pieno ritmo nel andare degli anni, grazie al fatto di essere cresciuto in un ambiente sartoriale. Il suo percorso creativo nel passare del tempo ha trovato il giusto supporto attraverso la conoscenza di Antonella Fini, stilista conterranea che ha creduto da sempre nelle sue capacità e nella sua determinazione. Le sue fonti d’ispirazione possono essere varie, l’importante è dare libero sfogo alla fantasia, fondamentale per Lui la ricerca del dettaglio, che esprime più volte con l’inserimento di pizzi e bottoni gioiello. Dietro ogni sua creazione si nasconde un lavoro di grande abilità e studio approfondito sul tema della collezione.

Il giovane designer adora viaggiare nel tempo, ispirandosi alle grandi dive di hollywood, come: Marilyn Monroe, Jacqueline Kennedy Onassis, Katherine Hepburn.

Donne diverse tra loro ma accomunate da uno stesso destino, quello di icone senza tempo con il pedigree del fascino eterno.

Loro sono fonti di ispirazione per Il giovane designer, semplicemente perché il loro fascino le ha rese immortali, ed ancor oggi sono icone di stile a cui far riferimento, magnifiche donne che continuano a farci sognare indipendentemente da mode e tendenze, motivo per cui sono punti di riferimento e muse ispiratrici per lo stilista.

Marco nel suo lavoro cerca sempre di identificare la tendenza, lo stile del momento e il trend della stagione. Uno stilista che ha come principale obiettivo, quello di creare abiti che non vogliono essere identificati ad un preciso momento storico, ma in realtà vogliono rispecchiare la femminilità di donna che non ha tempo, ne età, ma solo un ineguagliabile eleganza.

G.L.