Intervista a Tommaso Fichele che esce con “Ancora e Ancora”

Tommaso Fichele interprete impegnato e sensibile si colloca nell’ambito della “canzone civile”.

Un brano crudo e pieno di poesia.

Classe 1984, Tommaso Fichele ha iniziato la sua carriera artistica in teatro; è stato interprete in vari musical e spettacoli teatrali come canta-attore e nel 2012 è approdato, dopo aver girato i più famosi teatri italiani e l’Europa, in America.

Insegnante di canto, teatro e musical presso Accademia dello Spettacolo e Musical di Baronissi (Sa), è stato membro presso la giuria del Festival di Castrocaro, Vocalist presso Studi RAI, Speaker Radiofonico e Talent Scout presso Radio CRC.

Ha partecipato a programmi Mediaset e Rai (“Amici di Maria de Filippi”, “I raccomandati” con i Neri per Caso…. Ecc)

Ha ricevuto, tra gli altri riconoscimenti importanti, riceve il Premio della Critica al Festival di Napoli 2017 New Generation.

Buongiorno Tommaso, come prima cosa vorrei sapere l’impatto che ha avuto Napoli sulla sua crescita artistica. Fondamentale sia per la crescita artistica che personale. Svegliarsi tra i colori, i profumi, i “rumori” e la gente di Napoli cambierebbe la vita a chiunque. Senza Napoli forse avrei fatto altro nella vita. Come lavora di solito in fase di creazione dei brani? Non ho una linea guida precisa, di solito vengono quando meno te lo aspetti nei momenti peggiori ti salta fuori il brano perfetto. A quali tematiche è più legato e per quale motivo? Quali predilige più di altre? Le tematiche sociali sono tra le mie preferite, come nel caso di Ancora e Ancora scritto da Mikele Buonocore e prodotto ed arrangiato da Ennio Mirra di #evergreen Musica Senza Tempo, ma gli intramontabili temi come l’amore sono sempre ben accetti. Importante è restare se stessi e trovare il modo giusto per far arrivare al pubblico il messaggio del brano. Qual’è il ricordo più bello delle sue esperienze passate? Ritiene che queste l’abbiano aiutata a crescere come artista? Noi siamo come una valigia che deve essere sempre riempita per fare il nostro più bel viaggio chiamato vita. Non ci sono esperienze di serie a e serie b perché tutte sono importanti e lasciano un segno nel nostro percorso. Le esperienze passate formano una persona e di conseguenza ne caratterizzano il lato artistico. Il tema centrale del suo ultimo singolo “Ancora e Ancora” è la condizione della donna al giorno d’oggi. Come pensa si possa raggiungere una piena parità di diritti e comportamenti per entrambi i sessi con il passare degli anni? Ancora e Ancora è un grido di speranza che tratta un tema purtroppo ancora attuale.

La cosa più difficile è far capire ad alcune “persone” il vero significato del termine “rispetto”. Ma è un discorso davvero complesso nella nostra società attuale ma se combattiamo tutti forse un risultato arriverà.

Una soluzione potrà esserci se si iniziasse a dare importanza a 2 punti fondamentali.

1 Garantire alla vittima una reale tutela, un reintegro sociale e sbocchi nel mondo del lavoro.

2 Pene più severe per il carnefice senza attenuanti.

Solo così si invoglierà a denunciare e forse qualcosa potrà cambiare. Quali progetti ha per il futuro? Ha già in cantiere qualcosa di nuovo? Con l’etichetta #evergreen stiamo lavorando al prossimo brano e poi chissà, spero il prima possibile, di riuscire nuovamente a lavorare in teatro, perché il contatto col pubblico manca come l’aria.



Ti piace ciò che facciamo? Noi non prendiamo finanziamenti di alcun tipo. Tu puoi aiutarci, perché anche un singolo Euro è importante per noi. Per favore, valorizza il nostro lavoro, i nostri sforzi per te, l’energia che ognuno di noi ti dedica, aiutaci. Per questo, se ti piace il nostro lavoro, facci una donazione, offrici anche solo un caffè, è semplice, GRAZIE! Un Euro, che ci vuole?