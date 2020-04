Famiglia intelligente, spesa intelligente

Siamo tutti al corrente della situazione che stiamo affrontando in questo periodo, essendo costretti a rimanere nelle nostre abitazioni e cercando di uscire il meno possibile, solo per necessità, come ad esempio la spesa.

Argomentiamo proprio di quest’ultima.

La spesa, non una semplice spesa, ma una Spesa Intelligente.

Essendo una delle poche possibilità che si vengono concesse, sfruttiamo al meglio.

Una spesa intelligente, non è una scorta di grandi quantità di tutto quello che ci viene esposto al supermercato, o dei prodotti che prendiamo abitualmente, ma una spesa strutturata in modo da poter, risparmiare, mangiare in salute, divertirsi nel cucinare, cosi da poter anche sperimentare in cucina.

Negli articoli precedenti, sono stati presi in oggetto prodotti alimentari, tra spezie e ortaggi, particolari o semplicemente comuni, che ci hanno aperto gli occhi, ma cerchiamo di spalancarli!

Al posto di acquistare prodotti, come pane, pizze surgelate, merendine, brioche, si potrebbe agire in maniera differenze, piu efficace ed efficiente.

Come?

Acquistando prodotti basilari:

Farina Lievito Sale Lievito per dolci Uova

Questi sono i prodotti più comuni, che devono essere acquistati in scorte, poiché non hanno un costo elevato e sono primari.

Infatti si è vista nei primi giorni, una carenza di questi prodotti, abbastanza elevata, cosi da mandare in crisi molte aziende nazionali, non essendo pronte ad un emergenza di questo genere, da metterci in grave pericolo tutti!

Per rassicurarci, molte aziende si sono messe all’opera per poterci consentire di comperare, senza paranoie, ciò che ogni cittadino ha bisogno.

In una spesa intelligente, devono essere presenti, soprattutto, prodotti a lunga scadenza in modo da non dover uscire di casa ogni qualvolta finisca un solo prodotti, quindi, il consiglio è acquistare anche surrogati, es.: la margarina, composta da olii vegetali, quando viene utilizzato tutto il burro.

Una spesa intelligente, serve soprattutto per unire una famiglia composta da cittadini di diverse età, da adulti e bambini o anziani, unendoli prima davanti a un piano cottura nella preparazione dell’alimento, poi seduti al tavolo consapevoli che stanno mangiando un prodotto fatto, puramente, in casa!

Insomma, ragioniamo in maniera alternativa, cosi da ammazzare, la noia, anche su questo aspetto, facendoci travolgere dalla fantasia.

A cura di

Manuel Gallo