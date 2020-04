Arriva Tommaso Fichele con il suo singolo “ANCORA E ANCORA”

Non guardarte aréte can un sarraje sola, significa Non voltarti indietro perché non sarai più sola: Tommaso Fichele, interprete impegnato e sensibile, con questa denuncia coraggiosa, scomoda e vibrante, si colloca nell’ambito della cosiddetta “canzone civile”.

Nel novembre 2019, in collaborazione con Regione Campania, Film Commission Campania, Associazione Auser e Accademia di Belle Arti, “Ancora e ancora” è diventata colonna sonora di “Niente Bugie Soltanto Verità”, un cortometraggio scelto e proiettato in tutte le sale cinematografiche campane e nazionali per rappresentare “La Giornata Mondiale contro la violenza sulle Donne “

Il brano, crudo e pieno di poesia al tempo stesso, racconta una storia.

Lei, la protagonista, è vittima di violenze fisiche e psicologiche che, tra scene inclementi e parole drammatiche, fanno un po’ vergognare lo spettatore uomo che vede un altro uomo (o meglio il maschio, presunto tale) trattare come una schiava la ragazza usandola per sesso, dopo averla picchiata.

Il finale, a sorpresa, strappa un sorriso alla giovane che pare ritrovare la voglia di vivere e combattere.

Non c’è retorica, né pura e semplice invettiva sociale in questa “Ancora e ancora”.

C’è molto di più: al di là del testo e della musica – che toccano in maniera profonda la sensibilità dell’ascoltatore – si percepisce il desiderio dell’autore di far riflettere l’intera umanità sull’eterna (e mai risolta) condizione della donna, nella società contemporanea.

Il brano nasce in collaborazione con l’autore Mikele Buonocore che ne scrive testo e musica, mentre gli arrangiamenti e la produzione sono di Ennio Mirra. Esce con l’etichetta EVERGREEN di Ennio Mirra.

Classe 1984, Tommaso Fichele ha iniziato la sua carriera artistica in teatro; è stato interprete in vari musical e spettacoli teatrali come canta-attore e nel 2012 è approdato, dopo aver girato i più famosi teatri italiani e l’Europa, in America.

Insegnante di canto, teatro e musical presso Accademia dello Spettacolo e Musical di Baronissi (Sa), è stato membro presso la giuria del Festival di Castrocaro, Vocalist presso Studi RAI, Speaker Radiofonico e Talent Scout presso Radio CRC.

Ha partecipato a programmi Mediaset e Rai (“Amici di Maria de Filippi”, “I raccomandati” con i Neri per Caso…. Ecc)

Ha ricevuto, tra gli altri riconoscimenti importanti, riceve il Premio della Critica al Festival di Napoli 2017 New Generation.