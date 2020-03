Arriva l’operazione 1Euro Promotion per sostenere artisti e scrittori

Un’idea nata per dare coraggio e continuità al mondo dell’Arte, della Musica e della Cultura

Uniti in un momento storico disastroso.

Ecco una buona notizia per gli amici artisti. Grazie al contributo di privati, addetti ai lavori e sostenitori dell’Arte, della Musica e della Cultura, è stato possibile fare partire l’operazione 1EURO PROMOTION. In cosa consiste?

Nella possibilità di aver garantiti 3 mesi di promozione a un euro al giorno (praticamente 90,00 euro+ IVA per tre mesi!!!) per il tuo prodotto.

Hai un album? Un singolo? Un videoclip? Un romanzo? Ecco una bella occasione da non perdere. L’importante è che tu ti iscriva entro le ore 18 di venerdì 3 aprile 2020.

In tanti stanno cercando di far sì che il sistema resista, non muoia, causa questa infernale maledizione che sta colpendo il mondo, la vita, la nostra già complessa e inquieta quotidianità. Per informazioni scrivete a 1europromotion@gmail.com.

Ufficio Stampa a cura di LC Comunicazione tel. 333 7695979 Contatti.lccomunicazione@ gmail.com www.lccomunicazione.com

Ti piace ciò che facciamo? Noi non prendiamo finanziamenti di alcun tipo. Tu puoi aiutarci, perché anche un singolo Euro è importante per noi. Per favore, valorizza il nostro lavoro, i nostri sforzi per te, l’energia che ognuno di noi ti dedica, aiutaci. Per questo, se ti piace il nostro lavoro, facci una donazione, offrici anche solo un caffè, è semplice, GRAZIE! Un Euro, che ci vuole?